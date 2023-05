Eine wunderbare Veranstaltung mit sehr vielen Gästen war die Feier zum 25-jährigen Bestehen des Kindergartens in Arnstein . Bei Groß und Klein war die Freude groß.

Aufgrund des winterlich kalten Wetters bei der Eröffnung erhielt die damals einzige Gruppe der Einrichtung den Namen „Eisbärengruppe“.

Da die Träger des Kindergartens die Stadt Weismain und die Gemeinde Wattendorf sind, waren natürlich neben den Bürgermeistern auch zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte zur Feier gekommen. Auch die Frauen der ersten Stunde, Carina Gruber und Maria Leicht, ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein.

Das Prinzip „Kinder zu Kindern“ wurde auch an diesem Nachmittag gelebt. So waren einige Mütter, die selbst schon in diesem Kindergarten waren, mit ihren Sprösslingen gekommen.

Die Leiterin des Kindergartens Ute Dechant meinte, dass man mittlerweile von einem ganz „tollen kleinen Landkindergarten“ sprechen könne.

In einem Märchespiel marschierten die Kinder dann mit der Botschaft „Gemeinschaft“ auf die aufgebaute Burg Arnstein .

Danach herrschte auf dem ganzen sonnendurchfluteten Gelände eine tolle Stimmung und alle, die gekommen waren, feierten kräftig mit. rdi