Sage und schreibe einhundert Jahre ist es her, als Luise Popp am 7. Oktober 1922 in Schneckenlohe das Licht der Welt erblickte.

Dort wuchs sie auf und lebte bis 1946 in dem Ort. Dann, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, heiratete sie ihren Hans und zog nach Weidnitz. Zwei Töchter , Renate und Marlene, vervollständigten die Familie.

Auch nach dem Tod ihres geliebten Gatten 1992 blieb der Burgkunstadter Ortsteil bis vor zwei Jahren ihre Heimat.

Viele Gratulanten

Nun lebt sie in Horb bei ihrer Tochter Marlene. Bei relativ guter Gesundheit konnte sie an ihrem Ehrentag eine große Anzahl Gratulanten empfangen. Gefeiert wurde in Weidnitz bei Tochter Renate.

Neben den Töchtern , Enkeln und Urenkeln gaben sich viele Nachbarn und Freunde die Klinke in die Hand. Von offizieller Seite gratulierten Pfarrerin Bettina Beck von der kirchlichen Seite, der Marktzeulner Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech sowie der stellvertretende Landrat Helmut Fischer .

Mit einer reich gedeckten Tafel und einem Umtrunk bedankte sich die Jubilarin. Der Fränkische Tag schließt sich den guten Wünschen an. Es seien ihr noch schöne Jahre im Kreise ihrer Lieben gegönnt. red