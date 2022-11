Die Neuwahl des Vorstandes stand auf der Tagesordnung der Jahresversammlung der SBUN (Staffelsteiner Bürger für Umwelt- und Naturschutz) in der Horsdorfer Mühle. Dabei wurden Werner Freitag und Klaus Schnapp einstimmig für weitere drei Jahre zum Ersten und Zweiten Vorsitzenden gewählt.

Ebenso einstimmig wurde Elfriede Fischer das Amt der Kassiererin und Sandra Nossek das Amt der Schriftführerin übertragen. Als Beisitzer wurden Magdalena Schedel und Christine Liebl wiedergewählt. Mit Rica Kohmann kam ein neues Gesicht dazu. Inge Kluge, die sich nicht mehr als Beisitzerin zur Verfügung stellte, wurde mit Applaus für ihre Arbeit bedacht.

Anschließend berichteten die drei Stadträte von den neuesten Entwicklungen im Stadtratsgeschehen. Rica Kohmann berichtete, dass sie sehr erfreut gewesen sei, dass ihr organisierter Austausch mit Litzendorf bezüglich der geplanten Pumptrackbahn sehr gut angenommen wurde und viele Stadtratsmitglieder sich vor Ort ein Bild gemacht hätten.

Die Entwicklungen bezüglich Photovoltaikanlagen bezeichnete Sandra Nossek als positiven und neuen Entwicklungsschritt zur Unabhängigkeit von fossiler Energiegewinnung. Auch Werner Freitag erklärte, er sehe es als absolut notwendig an, dass die Stadt in diese Richtung ihren Beitrag leiste. Einig sei man sich darüber, dass mit dem von SBUN und Grünen angeregten Klima- und Energieausschuss ein wichtiges Instrument für diese Entwicklung geschaffen worden sei. Auch die geforderte Bürgerbeteiligung sei nun in der Matrix verankert worden und damit sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gegangen worden, um den Ausbau der erneuerbaren Energien attraktiv zu machen.

Mehr Bewegung wünsche man sich jedoch bezüglich der Gestaltung von Stell- und Freiflächen. Es entstünden immer mehr Plätze, die nichts zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen würden. Ganz im Gegenteil: hochversiegelte Höfe, Stellplätze und nichtbegrünte Garagenflachdächer würden nicht zur Versickerung und somit Sicherung von Grundwasser beitragen. Ein Beispiel seien die Gewerbegebäude der Einkaufsmärkte in der Bamberger Straße, erklärte Nossek.

Ebenfalls noch nicht besprochen worden sei ein weiterer Antrag, der die Entsiegelung von nicht mehr renovierfähigen Bausubstanzen als Möglichkeit der Ausgleichsmaßnahme vorschlage. Freude herrsche allerdings über die Zusage, dass für jeden neugeborenen Staffelsteiner Bürger ein Baum gesponsert werde, wahlweise selbst von den Eltern auf eigenem Grund gepflanzt oder auf einer ausgewählten städtischen Fläche. red