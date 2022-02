Finn und Leo aus Lettenreuth haben Anfang Februar allen gezeigt, wie man nachhaltig aktiven Umweltschutz betreibt. Die starke Verschmutzung und den unachtsam weggeworfenen Müll entlang des Radweges von Lettenreuth nach Marktzeuln nahmen beide zum Anlass, ein gutes Werk zu vollbringen. Getreu nach dem Motto „zusammen gemeinsam stark“ wollte es sich Erster Bürgermeister Jochen Weber nicht nehmen lassen, den beiden „Umweltakteuren“ persönlich seinen Dank in Form eines Anschreibens für dieses vorbildliche Verhalten und dem gelebten Miteinander in der Gemeinde auszusprechen. Als kleine Anerkennung erhielten die zwei Buben einen Eintrittsgutschein für das Hallenbad in Michelau .

Aktionen dieser Art sind vorbildlich und wünschenswert, findet der Bürgermeister. red