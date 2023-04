Beamten der Schwerlastkontrollgruppe ist am Mittwochnachmittag ein Lkw aufgefallen, der auf der A 70 in Richtung Bayreuth unterwegs war und im Überholverbot am Würgauer Berg verbotswidrig überholte.

Bei der Kontrolle des Lkw fielen sehr schnell zahlreiche Probleme ins Auge. Der Lkw selbst hielt der technischen Überprüfung nicht stand, da alle Reifen auf der rechten Seite erhebliche Schäden aufwiesen. Zudem hatte der 32-jährige Fahrer mehrmals die erlaubte Geschwindigkeit erheblich überschritten und zeigte drogentypische Auffälligkeiten.

Zwei Messer sichergestellt

Ein Drogentest schlug positiv auf THC an. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten außerdem noch jeweils ein verbotenes Springmesser mit überlanger Klinge im Führerhaus und in der Jackentasche des Fahrers.

Der Mann muss sich nun in Strafverfahren wegen des zu unterstellenden Drogenbesitzes und zwei Verstößen gegen das Waffengesetz sowie in einem Bußgeldverfahren mit Fahrverbot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, zahlreicher Verstöße gegen die StVO und den Fahrpersonalgesetz verantworten.

Da er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er zudem auch eine Sicherheitsleistung zahlen. pol