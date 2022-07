In sommerlich-feierlichem Rahmen fand kürzlich bei bestem Wetter die diesjährige Ladies’ Night mit Präsidentschaftsübergabe des Lions Club Lichtenfels im wunderschönen Areal des Schlosses Seehof bei Bamberg statt.

Der scheidende Präsident Sebastian Lagarie begrüßte nach einer kurzen, informativen Führung im Außenbereich des Schlosses durch die Diplom-Restauratorin Peggy Zinke die zahlreichen mit Damen gekommenen Lions-Freunde.

Opfer der Pandemie

Lagarie blickte mit etwas Wehmut, aber auch viel Freude auf sein Präsidentenjahr zurück. Manche Veranstaltung, wie die Weihnachtsfeier oder auch der Neujahrsempfang musste der vierten Pandemiewelle geopfert werden. Interessante Vorträge fanden deshalb auch in Online-Treffen statt.

Der scheidende Präsident freute sich langjährige Mitglieder auszeichnen zu dürfen: Dieter Erbse für 30 Jahre, Clemens Muth und . Manfred Büdenbender für 15 Jahre und Johannes Morhard für 10 Jahre aktiven Lionismus.

Eine besondere Freude war ihm die Neuaufnahme von Matthias Müller in den Kreis des Lions Clubs. Mit einem Blumenstrauß hieß er auch seine Frau Simone herzlich willkommen.

Eine ganz wichtige Rolle spielen natürlich für eine Serviceorganisation wie die Lions die Hilfsprojekte im Jahresablauf. So war der Adventskalender, mit dem ein Großteil der Hilfsgelder eingenommen wird, wieder ein voller Erfolg: Kinder in schulvorbereitenden Einrichtungen wurden zu Weihnachten ebenso bedacht wie die Tafeln in Burgkunstadt und Lichtenfels oder die Bewohner eines Altenheims.

Spenden auch an die Ukraine

Ein Highlight mit viel emotionaler Berührung war sicher auch die Übergabe von Geschenken an die Pflegenden und Ärzte der Intensiv- und Corona-Station im Lichtenfelser Klinikum, die ihnen mit ihren Partnerinnen und Partnern etwas Entspannung und Freude schenken sollten.

Gerne beteiligte sich der Club an einer Hilfslieferung in die Ukraine und unterstützte zusammen mit den Lions-Clubs aus Coburg die Errichtung des Schatzsucherweges bei Untersiemau.

Als große Ehre bezeichnete Lagarie, dass er kraft seines Amtes die beiden Lions Johannes Morhard und Karlheinz Wirth mit der Achievement Award Medal mit goldenem Stern für besondere Verdienste für den Club auszeichnen durfte. Sein Dank galt natürlich dem gesamten Clubvorstand für die geleistete Arbeit.

Ein besonderer Moment an diesem schönen Abend war die feierliche Präsidentschaftsübergabe an den neuen Präsidenten Stephan Wilm. Dieser bedankte sich beim scheidenden Präsidenten für die geleistete Arbeit und Verdienste und für ein schönes Clubjahr.

Mit seiner Programmvorstellung lud Wilm zu interessanten Vorträgen, Konzerten, einem öffentlichen Neujahrsempfang im Stadtschloss Lichtenfels und einer Clubfahrt ein. Zusammen mit der neuen Vorstandschaft freute er sich auf ein neues, aktives Clubjahr!