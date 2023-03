Für die Ausstattung der Schülerbücherei der Adam-Riese-Grund- und Mittelschule in Bad Staffelstein hat sich der Lions Club Lichtenfels spendabel gezeigt.

Die Spende in Höhe von 1000 Euro wurde von Stephan Wilm, Präsident des Lions Clubs, und Walter Mackert, Vorsitzender des Fördervereins, persönlich überreicht und von der Schulleitung dankend entgegengenommen.

Förderlehrer Martin Jobst und viele Schülerinnen und Schüler freuen sich nun über die gelungene Anschaffung und danken dem Lions Club für die große Unterstützung. Durch diese Spende kann die Bibliothek auch weiterhin ein wichtiger Ort des Lernens und der Wissensaneignung bleiben und den Schülern die Möglichkeit bieten, ihre Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln.

Bildung und Förderung

Walter Mackert betonte bei der Spendenübergabe die Wichtigkeit von Bildung und Leseförderung und freute sich, dass der Lions Club dazu einen Beitrag leisten konnte. Auch Rektorin Astrid Balzer betonte, dass die Spende eine große Hilfe sei und damit das Leseangebot an der Schule zeitgemäß erweitert werden könne. Mehr Freude am Lesen soll durch aktuelle neue Kinder- und Jugendbücher erreicht werden.

Besonderes Interesse besteht derzeit an Graphic Novels, der modernen Buchform, in der bekannte Literatur, z.B. das Tagebuch der Anne Frank , in Comicform angeboten wird. Damit ist die Schulbibliothek wieder zu einem wichtigen Ort für Schülerinnen und Schüler geworden, um ihre Lesemotivation zu steigern und ihre Lesekompetenz zu erweitern.

Abschließend betonte Stephan Wilm, dass er stolz sei, Teil dieses Projektes zu sein und hofft, dass die Schulbibliothek noch viele Jahre ein wichtiger Treffpunkt für die Schülerinnen und Schüler sein wird. red