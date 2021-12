Für die Mädchen und Jungs der Schulvorbereitenden Einrichtung ( SVE ) in Altenkunstadt gab es schon vor Weihnachten eine Bescherung. Möglich gemacht hat dies der Lions Club Lichtenfels.

Die zur Sankt-Katharina-Schule der Caritas in Lichtenfels gehörende SVE , die seit einigen Jahren in der Altenkunstadter Mittelschule untergebracht ist, widmet sich Kindern mit Entwicklungsverzögerung und Sprachauffälligkeiten. „Seit 27 Jahren beschenken wir Schulvorbereitende Einrichtungen “, erklärte Walter Mackert, Vorsitzender des Fördervereins der Lions . Diesmal waren wieder die Altenkunstadter dran. „Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie hier leisten. Ihre Arbeit ist einfach toll“, lobte Präsident Sebastian Lagarie das SVE-Team um Gruppenleiterin Sybille Marr und Sonderschullehrer Felix Kaufmann.

Die Augen der Kinder begannen zu leuchten, als die Besucher vom Lions Club jedem ein großes Geschenkpaket überreichten. Und im Sommer dürfen die Mädchen und Jungs auf Kosten der „Löwen“ auch noch eine Theateraufführung besuchen. Doch auch die SVE hatte für die Besucher eine kleine Überraschung vorbereitet. Mit selbst kreierten Sternenkerzen und Engeln sowie süßen Leckereien gefüllt waren die Geschenktüten, die die Gruppenleiter den Gästen vom Lions Club und Bürgermeister Robert Hümmer überreichten. bkl