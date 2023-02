Jahr für Jahr sammelt die Lifocolor GmbH & Co.KG Spenden für wohltätige Zwecke. Im Fokus stehen dabei stets Projekte und Vereine in den Regionen Lichtenfels und Straufhain (Adelhausen).

In diesem Jahr ging die Spendensumme von insgesamt 3000 Euro an die Tafeln in Hildburghausen und Lichtenfels .

Der Betrag setzt sich aus verschiedenen Aktionen aus dem Jahr 2022 zusammen wie etwa den Einnahmen aus einem Weihnachtsflohmarkt und einer Christbaumversteigerung. Die Geschäftsführung hat den Erlös zusätzlich aufgerundet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie freiwilligen Helferinnen und Helfer der Hildburghäuser Tafel und Tafel „ Lichtenfels Plus“ geben Lebensmittel an die Bedürftigen in der jeweiligen Region aus.

Neben dem Aspekt der Versorgung bietet die Tafel „ Lichtenfels Plus“ darüber hinaus auch Lebenshilfe an.

Dazu gehören unter anderem Erziehungs-, Sucht- oder Schuldnerberatungen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben wieder selbstständig und eigenverantwortlich in die Hände nehmen zu können. red