Die Verkehrspolizeiinspektion Hof hat am Samstagvormittag im auf 70 Stundenkilometer beschränkten Bereich der B 289 bei Schwarzenbach an der Saale eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt passierten 585 Fahrzeuge das Radar aus Richtung Rehau kommend. Hiervon waren nur zwei Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. So blieb die Beanstandungsquote mit 0,34 Prozent relativ gering. Die Fahrerin eines VW aus dem Landkreis Lichtenfels war mit gemessenen 102 Stundenkilometern am schnellsten unterwegs. Die Frau bekommt demnächst Post von der Zentralen Bußgeldstelle Viechtach. Der Katalog sieht für ihr Fehlverhaltenein Bußgeld in Höhe von 200 Euro vor. Hinzu kommt ein Punkt in Flensburg.

Langfinger schnappt

nach einer Zange

In einem Lichtenfelser Baumarkt hat ein Mann gestohlen. Der Ladendetektiv des Geschäfts in der Mainau beobachtete am Montagmorgen einen 56-Jährigen, wie er eine Zange im Wert von knapp 40 Euro aus dem Regal entnahm und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der Mann wurde im Eingangsbereich angehalten und im Büro der hinzugerufenen Polizeistreife übergeben. Da der Beschuldigte im Ausland wohnhaft ist und sich nur auf der Durchreise befindet, entließen ihn die Beamten nach erfolgter Sachbearbeitung und Bezahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von rund 375 Euro .

BMW an der

Fahrertür zerkratzt

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter in Zapfendorf ein Auto zerkratzt. Ein 24-Jähriger hatte seinen BMW in der Hauptstraße gegenüber einen Gaststätte geparkt. Gegen 2 Uhr bemerkt er, dass sein Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt worden war − vermutlich hatte der Täter einen spitzen Gegenstand dafür eingesetzt. Die entstandene Schadenshöhe liegt bei etwa 1500 Euro . Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129310 entgegen. pol