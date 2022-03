Während in den beiden vergangenen Jahren Corona-bedingt der Schießbetrieb stark eingeschränkt war und die meisten Meisterschaften ausgefallen sind, fanden nun die Bezirksmeisterschaften des Bundes Deutscher Sportschützen (BDS) in den Standarddisziplinen Lang- und Kurzwaffe auf der Schießanlage Kunigundenruh in Bamberg statt.

Fünf Titel für Lichtenfelser

Mit am Start waren die Aktiven der Kgl. privil. Scharfschützengesellschaft Lichtenfels , die 15-mal auf dem Siegerpodest standen. Schützenmeister Erwin Kalb freute sich über fünf Titel, sechs zweite und vier dritte Plätze.

Die Sieger ehrte BDS-Beauftragter Horst Göring mit dem Sportleiter Christian Thiel, der selbst zweimal auf dem Podest ganz oben stand.

Die erfolgreichen Lichtenfelser Schützen waren: Frank Beyer (Schützenklasse): 2. 100 m Präzision ZF Selbstlader, 2. 100 m Fertigkeit Selbstlader; Lukas Büttner (Schützenklasse): 2. 50 m Fertigkeit Selbstlader, 3. 25 m Revolver .357 Magnum; Michael Carter (Schützenklasse): 3. 50 m Fertigkeit Selbstlader; Stefan Gerber (Schützenklasse): 1. 50 m Fertigkeit Selbstlader; Michael Haas (Seniorenklasse): 2. 25 m Präzision Pistole 9 mm, 2. 25 m Kombi Pistole 9 mm, 2. 25 m Kombi Revolver .357 Magnum, 3. 25 m Präzision Revolver .357 Magnum; An-dreas Nawrocki (Seniorenklasse): 1. 25 m Präzision Dienstsportpistole, 2. 25 m Präzision Revolver über .38; Christian Thiel (Altersklasse): 1. 100 m Präzision Jagdgewehr, 1. 100 m Präzision ZF Selbstlader; Daniel Weinmann (Schützenklasse): 1. 100 m Präzision ZF thi