Beide Mannschaften bestritten den Saisonauftakt in der Tischtennis-Bezirksoberliga ersatzgeschwächt, wobei sich trotz allem ein munteres und spannendes Spiel entwickelte. Nach knapp drei Stunden Spielzeit war das Match mit 9:6 zu Gunsten der Gäste aus dem Lautertal entschieden.

Bezirksoberliga, Herren

TTC Lettenreuth –

TTC Tiefenlauter II 6:9

Die Lettenreuther, die auf Spitzenspieler Manuel Bojer verzichten mussten, hatten bis zum Zwischenstand von 5:5 durchaus die Möglichkeit, als Sieger von der Platte zu gehen. Doch gleich drei knappe Niederlagen von Christian Lutter, Markus Klerner und Georg Gahn verhinderten dies, zumindest einen Punktgewinn zu erspielen.

So war es Markus Gack vorbehalten, mit einem 3:2-Erfolg über H. Buhr noch einen Sieg einzufahren. Gut in Szene setzte sich Christopher Sandberg, der sein Doppel mit Markus Klerner als auch seine beiden Einzel gewann.

Doch am Ende gingen beide Zähler an die Tiefenlauterer, die in Frank Winkler und Susanne Forkel im hinteren Paarkreuz nichts anbrennen ließen und dort alle vier Punkte holten. gi Ergebnisse: Sandberg/M. Klerner – Braun/ Forkel 3:0; Lutter/Chr. Gahn – A. Buhr/Wolf 1:3; Gack/G. Gahn – H. Buhr/Winkler 3:1; Sandberg – A. Buhr 3:2; Lutter – Braun 1:3; Klerner – H. Buhr 3:2; Gack – Wolf 1:3; Gg. Gahn – Winkler 2:3; Chr. Gahn – Forkel 0:3; Sandberg – Braun 3:0; Lutter – A. Buhr 0:3; Klerner – Wolf 0:3; Gack – H. Buhr 3:2; Gg. Gahn – Forkel 0:3; Chr. Gahn – Winkler 0:3