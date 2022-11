„Die Gehorsamen“: Diesen Titel trägt ein dokumentarischer Roman von Gernot Häublein, der sich dabei mit dem Schicksal von drei deutschen Familien in den Jahren 1878 bis 1949 befasst. Dabei ging der Autor auch auf Altenkunstadt ein, wobei der Kulturraum der ehemaligen Synagoge für die Buchvorstellung einen würdigen Rahmen bildete. Bürgermeister Robert Hümmer empfing die zahlreichen Besucher.

In seinen einleitenden Worten erläuterte dann der Autor, weshalb er sich für diesen Titel „Die Gehorsamen“ entschieden hatte. Er leitete dann zu seinem Roman über, der sich vor allem mit Familien im Kulmbacher Raum, insbesondere in Mainleus, in Veitlahm und Strössendorf beschäftigte. Er griff dabei eines dieser Schicksale , das von Dora Türk und Anton Roth, heraus und wandte sich in diesem Zusammenhang auch Alma Türk und Karl Fleischmann zu. Gernot Häublein schilderte dabei sehr authentisch die leidenschaftlichen Beziehungen von zwei Menschen, die selbst die Trennung und der Militärdienst im Königlich Bayerischen Infanterieregiment nicht beeinträchtigen konnten. Außerdem schilderte der Autor, dass es Anton Roth in den Freitod trieb, da er den „arischen Nachweis“ nicht lückenlos erbringen konnte.

Einprägsam mit Werken von deutschen und jüdischen Komponisten hatte Roland Schöps die Erzählungen am Flügel umrahmt. Dieter Radziej