Was haben das japanische Kamishibai, die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes Lichtenfels und die Freiwilligenagentur Aktive Bürger gemeinsam? Miteinander können sie einen wertvollen Beitrag zur Leseförderung im Landkreis leisten. Dazu hat Kreisbäuerin Marion Warmuth eine beim Kreiserntedankfest erwirtschaftete Spende von 650 Euro an die Aktiven Bürger überreicht, die daraus für interessierte heimische Grundschulen solche Bildertheater anschaffen.

Kamishibai, was?

Doch was ist überhaupt ein Kamishibai, ein – wörtlich übersetzt – „Papiertheater“? Es besteht aus einem transportablen Holzrahmen mit Klapptüren, in den von Verlagen zu beziehende oder vor Ort selbst gefertigte wechselnde Bilder eingeschoben werden. Ein Erzähler, der auch auf inhaltliche Vorgaben zurückgreifen kann, verbindet das Ganze mit kurzen Texten zu einer spannenden Geschichte. Aufmerksamkeit und Lernerfolg sind dadurch bei der für heutige Kleinkinder eher ungewohnten Darstellungsform aber enorm.

Die Bildertheater stammen ursprünglich aus Japan und haben dort eine lange Tradition.Trotzdem ist dieses System heute, in einer Zeit elektronischer Reizüberflutung, so lebendig wie nie. Denn es ist vielseitig einsetzbar. Bei Kindern fördert es Kreativität, Erzählfähigkeit und Wortschatz. Sie können zum Beispiel bei gemeinsam vorbereiteten Themen und Geschichten selbst in die Rolle des Erzählers schlüpfen, oder sie malen Bilder dazu.

An der Dr.-Roßbach-Grundschule in der Kronacher Straße ist ein Kamishibai bereits im Einsatz. Rektorin Pia Löffler kann berichten, wie begeistert inzwischen Kinder und Lehrkräfte von diesem „kleinsten Theater der Welt“ sind.

Besonders unterstützungswürdig

Die Landfrauen beim Bayerischen Bauernverband verstehen sich auch als Bildungswerk. Sie haben sich auf ihre Fahne geschrieben, mit gemeinnützigen Aktionen auch andere ehrenamtliche Einrichtungen zu unterstützen. Der Einsatz von mehr als 100 Lesepaten und Leselernhelfern erschien ihnen einhellig als besonders unterstützungswürdig. Jutta Vogel und Gerti Dorsch, die diese Aktion bei den Aktiven Bürgern koordinieren, dankten herzlich für diese unverhoffte Unterstützung der Leseförderung . Sie seien bestrebt, die Schulen bedarfsgerecht auszustatten. Zudem sollen je nach Interesse auch einführende Informationen für Lehrkräfte und die Ehrenamtlichen angeboten werden. red