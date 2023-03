„ Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit.“ Dieser bekannte, ermutigende und gern gesungene Kanon erinnert an die besondere Rolle der Heiligen Schrift in allen Bereichen und Phasen des Lebens.

In vielen Diözesen Afrikas wird dieser Schatz des Wortes Gottes insbesondere in den kleinen christlichen Gemeinschaften sowohl von Einzelnen als auch in Gemeinschaft entdeckt, erfahren und umgesetzt.

Das Besondere liegt darin, sich durch das Lesen des Bibeltextes zuerst ansprechen zu lassen und aus dieser Berührung heraus miteinander zu reden, zu beten und zu handeln. So sollen die biblischen Texte für das eigene Leben aufgeschlossen werden und zum konkreten Handeln ermutigen.

Sieben Schritte des Teilens

Aus seiner weltkirchlichen Erfahrung referiert der Comboni-Missionar P. Roberto über den geschichtlich-biblischen Zugang zur Sieben-Schritte-Methode des Bibel-Teilens. Dazu werden Chancen, Beispiele und bisherige Erfahrungen sowie konkrete Umsetzungsmöglichkeiten im gemeinschaftlichen Beten mit den Werktags- und Sonntagslesungen erläutert und eingeübt.

Die Leitung hat P. Roberto Turyamureeba, Referent für missionarische Bildungsarbeit. Das Seminar „Bibel teilen – Praktische Lernerfahrungen aus der Weltkirche“ findet am Freitag/Samstag, 28./29. April, in Vierzehnheiligen statt. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht bis Mittwoch, 19. April, unter Telefon 09571/926-0, per E-Mail an info@14hl.de sowie im Internet unter 14hl.de. red