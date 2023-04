Wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen des schlechten Wetters wie im vergangenen Jahr fand der traditionelle vorösterliche Kreuzweg des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) der Caritas erstmals seit 2019 wieder statt. Allerdings musste der Kreuzweg , der sonst rund um die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt führt, aufgrund des regnerischen Wetters in die Kirche verlegt werden.

Stadtpfarrer Roland Neher sowie Mitarbeiter und Bewohner des Wohnheims St. Elisabeth und der Außenwohngruppen gestalteten den von Wohnheimleiter Markus Kleinhenz organisierten Kreuzweg und erläuterten mit Lesungen den Leidensweg Jesu an den 14 gemalten Stationen. Gleichzeitig wurden von Mitarbeitern Parallelen zum heutigen Leben gezogen.

An der ersten Station wurde die Verurteilung Jesu durch den römischen Statthalter Pontius Pilatus geschildert. Eine Mitarbeiterin wies darauf hin, dass auch in der heutigen Zeit Menschen oft zu Unrecht verurteilt werden. Man solle nicht gleichgültig wegschauen, wenn jemand ungerecht behandelt werde, sondern helfend eingreifen. Mit der Bitte an Gott, uns zu helfen, niemanden zu verurteilen, wurde zur zweiten Station übergeleitet.

Aufrichten und helfen

Mit dem Kreuz auf den Schultern begab sich Jesus auf seinen Leidensweg, auf dem er dreimal stürzte, seiner Mutter begegnete, Simon von Cyrene ihm zeitweise das Kreuz trug, Veronika ihm den Schweiß von der Stirn wischte und die weinenden Frauen ihr Mitgefühl bekundeten. Die Teilnehmer des Kreuzweges wiesen darauf hin, dass auch wir Menschen – ähnlich wie Jesus – in vermeintlich ausweglosen Situationen den Mut und die Kraft finden sollten, wieder aufzustehen bzw. Menschen in ihrer Not beizustehen.

Am Kreuzigungsort angekommen, demütigten die Soldaten Jesus, indem sie ihn seiner Kleider beraubten. Hier sollte man sich vor Augen führen, was es in einem Menschen anrichten kann, wenn man ihn verspottet oder schlechtmacht.

Schließlich stirbt Jesus am Kreuz. Was die Menschen Jesus angetan haben, ist schrecklich, es macht uns traurig und betroffen, so ein Bewohner der Außenwohngruppe drei. Ein Mitarbeiter betonte, dass Jesus immer für die Schwachen da war. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen und für die Schwachen eintreten, die unterdrückt werden oder Schweres durchmachen.

Pfarrer Neher widmete sich dann den letzten beiden Stationen, der Kreuzabnahme und der Grablegung Jesu . Jesus liegt tot im Schoß seiner trauernden Mutter, aber er wird auferstehen und zu seinem Vater zurückkehren und für uns ein gutes Wort einlegen, so der Pfarrer .

„Wenn wir beten, wird er uns die Kraft geben, dass auch wir, so wie er es uns vorgelebt hat, gute Menschen sind, die einander helfen, die aufeinander Rücksicht nehmen, die füreinander da sind, die mithelfen, dass diese Welt ein wenig menschlicher wird.“

Vorurteile ablegen

Aus dem Leidensweg Jesu , der durch den Kreuzweg symbolisiert wird, sollten die Teilnehmer erkennen, dass es wichtig ist, nicht vorurteilsbeladen zu sein, nicht über das Leid und die Not der Mitmenschen hinwegzusehen, sondern ihnen mit Liebe zu begegnen und sie in schwierigen Situationen zu unterstützen. thi