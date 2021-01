Anhand der Videoüberwachung konnte eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Bamberger Straße beobachten, wie ein Pärchen Nahrungsmittel und Getränke im Wert von rund elf Euro in ihre Jacken und einen Rucksack packte und an der Kasse nur ein Glas Gurken bezahlte. Das Paar wurde nach dem Kassenbereich angehalten und einer Polizeistreife übergeben.