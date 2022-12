Auch in diesem Jahr konnten sich die Kunden der Tafel Burgkunstadt über die großzügigen Weihnachtsspenden des Corps Saint Lazarus Deutschland (CSLD) freuen. Die Mitglieder des Lazarus-Corps und der Soldaten- und Traditionskameradschaft Lettenreuth zählen schon seit 2010 zu den Spendern, die regelmäßig in der Vorweihnachtszeit ihr Herz für die Bedürftigen der Region unter Beweis stellen.

Sven Dietel vom CSLD und Bernd Wenzel, Vorsitzender der Soldaten- und Traditionskameradschaft (STK) Lettenreuth, brachten Fleisch- und Wurstpakete sowie Geschenketüten für alle Kinder im Gesamtwert von knapp 1800 Euro am letzten Ausgabetag vor Weihnachten in die Stadthalle Burgkunstadt , wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Das Corps Saint Lazarus ist eine private Hilfsorganisation, deren Mitglieder ehrenamtlich tätig sind. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen Freude zu machen, leisten Katastrophenhilfe und sorgen sich um behinderte Menschen, Obdachlose und alle Hilfsbedürftigen. „Dort, wo Menschen in unserer zivilisierten Welt Hilfe und Unterstützung brauchen, will die Lazarus-Gemeinschaft helfen“, sagte Sven Dietel. Dabei räumte er auch ein, dass es immer größerer Anstrengungen bedarf, alles so bereitzustellen, wie es bisher üblich war, denn die Zahl der Tafelkunden habe sich in den letzten Monaten mehr als verdoppelt.

Herbert Mayer, Vorsitzender der Tafel Burgkunstadt , bedankte sich für die Weihnachtsgaben, die gerade vor den Feiertagen sehr willkommen sind, und betonte: „Es verdient großen Respekt, dass Sie es immer wieder schaffen, vor Weihnachten eine so umfangreiche Spendenaktion zu bewältigen!“ red