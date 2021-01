Ein Unbekannter hat im Tatzeitraum von Montag, 18. Januar, bis Donnerstag, 21. Januar, in der Kehlstraße in Haßfurt ein Paar rot-weiße Lanklaufskier der Marke Fischer, die die Besitzerin zum Trocknen hinausgestellt hatte, entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise auf den Dieb erbittet die Polizei in Haßfurt unter der

Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann der Inspektion in der Kreisstadt bei der Suche nach dem Täter helfen?