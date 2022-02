Der Bezirksverband für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) lädt am Freitag, 11. Februar, um 9.30 Uhr online zum Oberfränkischen Unternehmertag zum Thema: „ Landwirtschaft 2030 – Wie richte ich meinen Betrieb aus?“ ein. Die Vorträge behandeln Themen wie „Zukunft der Landwirtschaft – wo geht die Reise hin?“ oder „Anforderungen an die Milcherzeugung 2030 aus Sicht einer Molkerei und Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft “. Anmeldung unter www.vlf-bayern.de/Bildungsangebote/Veranstaltungen Oberfranken, 09561/769-2100 oder an brigitte.senger@aelf-ck.bayern.de. red