Die nächste Sitzung des Bad Staffelsteiner Stadtrates findet am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr in der Adam-Riese-Halle (St.-Georg-Straße 12) statt. Hierbei stellt Landrat Christian Meißner die „Keltenbox“ am Staffelberg vor. Weitere Themen sind unter anderem die Anpassung der Parkgebühren am Marktplatz sowie die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs TSF für die Feuerwehr Stublang. red