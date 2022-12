Die Aussage „Schön, dass das wieder möglich war“ machte auch bei der Jahressitzung des Arbeitskreises „Sport in Schule und Verein“ die Runde, nachdem mehr als zwei Jahre die Schulsportwettbewerbe stark beeinträchtigt waren. So gab es auch bei der Ehrung der Landessieger einiges nachzuholen.

Alte Bekannte

Auf das Treppchen bei den Landesfinals in den Schulsportwettbewerben schafften es gleich vier Teams. Mit den seit Jahren erfolgsverwöhnten „Badmintonis“ des Gymnasiums Burgkunstadt erreichten im Schuljahr 2019/2020 sozusagen „zwei alte Bekannte“ einmal mehr Rang drei bei den Bayerischen Meisterschaften. Stolz konnten die Betreuer Lydia Münch und Thomas Ludwig auf die gemischte Mannschaft J/M III sowie die J IV-Truppe sein.

Leichtathletinnen und die Schwimmerinnen werden in der Herzog-Otto-Mittelschule durch Sportlehrerin Diana Neckermann, die inzwischen auch als Geschäftsführerin des Arbeitskreises „Sport in Schule und Verein“ fungiert, besonders gefördert. Im Schuljahr 2021/2022 erreichte n die Sportlerinnen jeweils in der Wettkampfklasse M III/2 Rang 3 beim Landesfinale. cv