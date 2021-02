Eine Mitarbeite­rin eines Supermarktes in der Straße Zur Heide beobachtete am Donnerstagvormittag einen 46-Jährigen, wie dieser zwei Packungen Batterien und eine Taschenlampe im Gesamtwert von rund zwölf Euro in seine Jackentasche steckte. An der Kasse bezahlte er lediglich zwei Bier. Der Mann wurde nach dem Kassenbereich angehalten und derPolizeistreife übergeben. Er wird sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten müssen. pol