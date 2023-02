Elektroautos können in Burgkunstadt an einer neuen Ladestation der N-ergie mit Ökostrom aus der Region geladen werden. Bürgermeisterin Christine Frieß hat am Mittwoch gemeinsam mit Jörg Weiß vom Bauamt der Stadt und Michael Lingg vom Vertrieb der N-ergie Aktiengesellschaft in Nürnberg die Ladestation symbolisch in Betrieb genommen.

Die öffentliche Ladesäule im Alten Postweg verfügt über zwei Ladepunkte mit je 22 kW Ladeleistung. Die anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für E-Fahrzeuge vorgesehen, die hier aufgeladen werden.

„Klimaschonende Elektromobilität zu fördern und als Vorbild voranzugehen, ist unserer Stadt ein wichtiges Anliegen“, sagte Bürgermeisterin Christine Frieß . „Die neue Ladestation ist ein toller Service für alle, die elektrisch unterwegs sind – für Einheimische ebenso wie für unsere Gäste.“

Klimaschutz stärken

„Als regionaler Energieversorger wollen wir die Ladeinfrastruktur ausbauen, um so die Elektromobilität deutlich voranzubringen und den Klimaschutz zu stärken“, erklärt Michael Lingg von der N-ergie „Dabei setzen wir auf enge Partnerschaften mit zukunftsgewandten, engagierten Kommunen wie Burgkunstadt und freuen uns sehr über die Erweiterung in Oberfranken.“ red