Auch in diesem Jahr unterstützt die evang.-luth. Kirche in Bayern die aufstrebende Kurstadt Bad Staffelstein durch den Einsatz eines zusätzlichen Kur- und Urlauberpfarrers für die Ferienzeit. Bereits zum fünfzehnten Mal wird so ein Einsatz für vier Wochen in Bad Staffelstein durchgeführt. Damit steht die Bad-Stadt in der Wahrnehmung und Unterstützung der Landeskirche in der Reihe der großen Kur- und Urlaubsorte in Bayern.

In diesem Jahr wird ein ganz neues Gesicht in Bad Staffelstein zu sehen sein: Seit 5. August und bis Ende des Monats wohnt Pfarrer Günther Bauer hier und übernimmt den Dienst der Kur- und Urlauberseelsorge. Damit ergänzt er das Angebot der Kur- und Urlauberseelsorge und vertritt Pfarrerin Anja Bautz, die währenddessen im Urlaub ist.

Gemeinsam haben sie für den August ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: von regelmäßigen Morgengebeten jeden Mittwoch auf der Seebühne im Kurpark über ein Nachtgebet auf dem Staffelbergplateau am 20. August sowie Gottesdiensten in der Jakobuskirche in Herreth und in der evangelischen Dreieinigkeitskirche.

Pfarrer Bauer hat eine vielseitige Berufsbiografie aufzuweisen. So war er als Vikar in Coburg St. Moriz tätig und seine erste Pfarrstelle war Grub a.F.. Soziales Engagement und ein Herz für Menschen in Not haben seinen Weg geprägt, so dass er schließlich nach dem Studium der Diakoniewissenschaft und Promotion an der Universität in Heidelberg in der Inneren Mission München seine Lebensstellung fand. Seit letztem Jahr ist er im Ruhestand. Erreichbar ist Pfarrer Bauer unter der Rufnummer 09573/2227882. red