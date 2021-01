Das neue Programm der ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge könnte passender gar nicht überschrieben sein: "Die Seele fliegen lassen" heißt es und bietet Einheimischen wie Besuchern eine Fülle von Angeboten, die es ermöglichen, gerade in schweren Zeiten seelisch und geistig "aufzutanken".

Ganz coronakonform gibt es viele Spaziergänge und Pilger-wanderungen in die wiedererwachende Natur, die unter verschiedenen inhaltlichen Aspekten stehen. Darüber hinaus umfasst das Programm auch ein reichhaltiges Angebot an Gesprächs-, Musik- und Filmabenden, Gottesdiensten und Meditationen. Wenn nach Ostern der Frühling endgültig da ist, geht es natürlich mehr und mehr raus ins Freie: Zum Beispiel mit einem Open-Air-Motorradgottesdienst am 18. April zum Auftakt der Biker-Saison, mit Pilgerwanderungen (wie am 29. April auf dem Franziskusweg in der Rhön), Mondscheinspaziergängen oder dem beliebten "Abendsegen" auf dem Staffelberg.

Auch eine Pilgerwanderung "Auf den Spuren alter Kreuzsteine" wird mehrfach angeboten. Die Touren führen zu historischen Mahnmalen und Steinen und sind, wenn möglich, auch mit einer Einkehr verbunden. Im Sommer wird dann an mehreren Terminen zu einer Meditativen Kanu-Erlebnistour im Flussparadies Obermain eingeladen, im Juli gar zu einer Fahrrad-Pilgerreise in die Schweiz auf den Spuren des Schweizer Nationalheiligen Niklaus von der Flüe. Auch im zweiten Halbjahr lässt das Programm keine Wünsche offen. Geplant sind unter anderem Kinoabende auf dem Staffelberg, eine Bad Staffelsteiner Nachtmusik oder auch eine achttägige Pilgerreise auf dem Jakobusweg von Saarbrücken über Metz nach Dieulouard. Die Übersicht über alle Veranstaltungen gibt es online unter www.kurseelsorge-bad-staffelstein.de oder als gedruckten Flyer. Weitere Infos: Kur- & Tourismus-Service, Telefon 09573/33120, E-Mail tourismus@bad-staffelstein.de. red