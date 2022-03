Diebe verschafften sich am Wochenende Zugang zum Gelände der Wasserversorgung und hatten es dabei auf das Kupferdach des Hochbehälters Zobelberg und Veitsberg abgesehen. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen. Ein Mitarbeiter der Gemeinde Ebensfeld bemerkte am Samstagvormittag das „entkleidete“ Häuschen und verständigte die Polizei . Die Diebe hatten das gesamte Dach des Hochbehälters sowie des Belüftungsturms abgedeckt und die kupfernen Bestandteile sowie die Dachrinnen abtransportiert. Das Gelände ist durch einen Zaun gegen unbefugtes Betreten gesichert. Am Einfahrtstor fanden die Kriminalbeamten Aufbruchsspuren. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge zwischen Freitagmorgen, 7 Uhr, und Samstagmorgen, 7 Uhr, gewaltsam Zugang zum Gelände. Der Entwendungsschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Wer zu besagter Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich unter Tel. 09561/6450 bei der Kripo melden. pol