Gemütlichkeit strahlt das Gemälde aus, das den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in einer Biergartenidylle zeigt. Es ist eines von vielen Aquarellen des Künstlers Juan Seyfried.

Dessen facettenreiche Ausstellung ist ab dem 20. Juni für zwei Monate in der Tourist-Info Fränkische Toskana zu sehen: Idyllische fränkische Landschaften , farbenfrohe Stillleben, tiefgründige surrealistische Bilder und immer wieder auch Bilder mit dem Motiv „Bier“ hat der Tiefenellerner Künstler in den vergangenen drei Jahren geschaffen.

Für ihn ist seine Kunst die Sprache seiner Seele. So ist es seine Ambition, teils mit scharfsinnigem Witz, teils mit fremden und fantasievollen neuen Welten hervorzutreten.

Fernfahrer im Nahen Osten

Im Jahr 1954 in Priesendorf geboren, entdeckte Seyfried seine Begabung zum Malen und Zeichnen schon im Kindesalter, doch ein Studium war ihm nicht möglich.

Nach einer Lehre zum Schreiner und vielen Jahren als Fernfahrer im Nahen Osten dauert es bis 1992, bis sich der Autodidakt entschloss, als freischaffender Künstler in seiner Heimat tätig zu werden.

Die Ausstellung geht vom 20. Juni bis zum 20. August. Im Bürgerhaus der Tourist-Info Fränkische Toskana, Am Wehr 3 in Litzendorf gelten folgende Öffnungszeiten für die Ausstellung: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie an Freitagen von 8 bis 12 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Künstler gibt es im Internet auf der Seite www.juanseyfried.de.

In der Tourist-Info können Interessierte weitere Details erfragen. Sie ist unter der Telefonnummer 09505/8064106 erreichbar. red