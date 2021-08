Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Samstag, 14. August, um 10 Uhr eine Stadtführung unter dem Motto „Kulturhistorisches Allerlei“ an. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 13. August, unter Telefon 09573/33120 erforderlich. Die allgemein geltenden Hygienestandards sind einzuhalten. Gästekarteninhaber können kostenlos teilnehmen. Treffpunkt ist das Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. red