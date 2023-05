Bereits in den frühen Morgenstunden des Maifeiertages herrschte reges Treiben auf dem Anger in Michelau . Flohmarktfreunde aus nah und fern bevölkerten den Platz und bald strömten auch die Besucher.

Aber nicht nur zum Flohmarkt, auch die gut 80 Biergarnituren füllten sich schnell und so hatten die Mitglieder des FC- Bayern-Fanclubs mit ihrem Vorsitzenden Bernd Wagner alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm gerecht zu werden. Auch die Kinder kamen nicht zu kurz, denn der Kreisjugendring war mit Hüpfburg und Kinderschminken vor Ort.

Gegen 13 Uhr war es dann so weit. Mit Hilfe eines starken Traktors, Seilen und viel Muskelkraft wurde der mächtige Maibaum unter dem Applaus der Gäste in die Senkrechte gebracht und steht nun weithin sichtbar über den Dächern von Michelau .

Trotz Regen kein Abbruch

Routiniert wurde der Baum aufgestellt und in seiner Stahlverankerung fixiert. Gemeinsam mit Schirmherr Hubert Robisch, Bürgermeister Jochen Weber und den anwesenden Gemeinderäten wurde zunächst kräftig angestoßen.

Am späten Nachmittag setzte dann, wie in ganz Oberfranken, der Regen ein, der vielen Festen ein jähes Ende bereitete. Nicht so in Michelau . Hier hielt der Regen viele hartgesottene Festbesucher nicht davon ab, weiter auf dem Anger zu verweilen „Das Fest rund um die Maibaumaufstellung war ein voller Erfolg, so viele Gäste hatten wir noch nie“, freute sich Fanclub-Chef Bernd Wagner . hf