Eine Kreuzwegandacht gestaltet der katholische Männerverein Casino Altenkunstadt am Sonntag, 6. März, um 17.30 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Geburt. Dazu sind alle Pfarrmitglieder eingeladen. Im Anschluss gegen 18.30 Uhr findet im Saal des Pfarrheims (Klosterstraße) die Frühjahrsversammlung des Casinos statt. Pflegedienstleiter Manuel Geiger von der Caritas-Sozialstation Burgkunstadt informiert dabei über die Möglichkeiten häuslicher und teilstationärer Pflege und wie man bei Bedarf die Leistungen der sozialen Dienste in Anspruch nehmen kann. Zu diesem Vortrag sind alle Interessierten willkommen. bkl