Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße LIF 4 zwischen Roth und Thelitz können wie geplant am heutigen Freitag abgeschlossen werden. Damit wird die Straße ab Samstag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte der Leiter des Kreisbauhofs des Landkreises Lichtenfels, Heiko Tremel, mit.

„Mit der Maßnahme können wir wieder einen Teil unserer Infrastruktur verbessern“, betont Landrat Christian Meißner und ergänzt: „Die Baumaßnahme sorgt für mehr Verkehrssicherheit . Auch zukünftig werden wir noch mehr Augenmerk darauf legen, die bestehenden Straßen zu verbessern.“

Die Kreisstraße LIF 4 wurde zwischen Roth und Thelitz auf einer Länge von rund 3000 Metern saniert. Die Bankette sind erneuert worden. Große Bereiche der Fahrbahn der Kreisstraße hatten eine Schädigung in Form von Netzrissen, Fahrbahnunebenheiten und Flickstellen aufgewiesen, informierte Tremel. Des Weiteren wurde die vorhandene Entwässerung punktuell verkehrssicherer gestaltet. Aktuell fehlt noch die Randmarkierung, die aus technischen Gründen erst in drei bis vier Wochen unter Verkehr aufgebracht wird. In dieser Zeit wird der Streckenabschnitt noch auf 70 km/h begrenzt.

Die Arbeiten erfolgten unter Vollsperrung. „Die Baustelle war für viele Betroffene sehr herausfordernd“, meint der Landrat. „Der Landkreis Lichtenfels und der Kreisbauhof danken allen Bürgern sowie allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld. Für etwaige Unannehmlichkeiten, die sich bei solchen Baustellen leider nie ganz vermeiden lassen, bitten wir um Nachsicht. Allen, die im Bereich der Kreisstraße unterwegs sind, wünschen wir allzeit eine unfallfreie Nutzung der Straße!“, so Meißner in der Pressemitteilung abschließend. red