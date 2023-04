Die nächsten Ferien stehen vor der Tür. Am Mittwoch, den 31. Mai, gibt es nach der langen Corona-Pause wieder „Nei gschaud“. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren aufwärts dürfen reinschauen, und zwar diesmal bei Hörgeräte Geuther in Lichtenfels . An diesem Vormittag von 10 bis 13 Uhr erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes und Interessantes über den Beruf eines Hörgeräteakustikers.

Im Juni, nämlich am Dienstag, 6. Juni, wird bei einer Baufirma „nei gschaud“. In Weismain wird bei der Firma Dechant ein Blick hinter die Kulissen angeboten. Die Aktion dauert von 10 bis 14 Uhr und ist für Jugendliche ab zwölf Jahren interessant. In der Teilnehmergebühr isind Betreuung, Baumaterial und Brotzeit inklusive.

Trendsportart ausprobieren

Sportlich wird es am anderen Tag, denn es wird geskikt. Diese Trendsportart mit Spaß-Garantie findet am 7. Juni statt. Wer skiken noch nicht kennt, kann den Anfängerkurs von 9 bis 12 Uhr buchen. Das Geheimnis dieser neuen Sportart liegt in der Mischung aus Inlineskaten und Langlauf und ist doch wieder ganz anders.

Wer schon skiken kann, meldet sich am besten für den Fortgeschrittenen-Kurs von 13 bis 16 Uhr an. Helm-, Knie-, Ellenbogen- und Handgelenkschoner muss jeder selbst mitbringen, die restliche Ausrüstung wird gestellt. Das rasante Abenteuer findet auf dem Außengelände der Stadthalle Lichtenfels am Schützenplatz statt. Die Teilnehmerzahlen sind stark begrenzt.

Anmeldungen sind ab sofort schriftlich auf einem Formular möglich und können beim KJR Lichtenfels telefonisch unter Tel. 09571/940603, per Mail unter service@kjr-lichtenfels.de angefordert oder auf der Homepage kjr-lichtenfels.de heruntergeladen werden. red