Eine 46-Jährige parkte ihren grauen Ford Fiesta am Montag von 12 bis 14 Uhr auf einem Parkplatz am Zolltorplatz. In diesem Zeitraum verkratzte ein bislang unbekannter Täter die Fahrerseite ihres Wagens. Der Kratzer erstreckte sich über die komplette Seite, wodurch am Fahrzeug ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Sachdienliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.