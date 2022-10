Erfrischend, lebendig, lebensfroh, melancholisch, virtuos und originell, kurz: ein absoluter Volltreffer. So werden Konzerte der „Global Shtetl Band“ gerne im Feuilleton bezeichnet.

Zweimal trat die Band auch schon im Programm der Kultur-Initiative Bad Staffelstein (KIS) in der Alten Darre auf. Der Grund ist, dass mit Daniel Piccon einer der drei Musiker aus Unnersdorf bei Bad Staffelstein stammt.

Die KIS als Kultur-Verein bietet nach ihrem originären Konzept immer wieder Künstlern jeglicher Art aus der eigenen Stadt und dem Obermaingebiet eine Bühne und bestärkt sie darin, selbst Kreatives zu gestalten und sich nicht nur von dem treiben zu lassen, was die überregionale oder internationale Kulturszenen anzubieten hat. Neben Daniel Piccon, Percussion, Sanzula, Gesang, besteht die „Global Shtetl Band“ aus Bartek Stanczyk, Akkordeon, Gesang und Markus Milian Müller, Gesang, Bass.

Weltweit erfolgreich

Neben ihren Konzerten sind sie von zahllosen Kultur-Festivals in Zentraleuropa, London und den USA bekannt. Mit ihrer New Yiddish World Music spielt die Band alte, jiddische Lieder in einem heutigeren, frischeren Sound. Musikalische Traditionen aus Kulturen weltweit verbinden sich und verschmelzen mühelos. Alles ergänzt auch mit aktuellem Songwriting, bei dem Geschichten für Herz und Hirn erzählt werden.

Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es beim Kur- und Tourismus-Service, über www.kis-badstaffelstein.de und an der Abendkasse, die ab 19 Uhr geöffnet ist. red