Während einer Streifenfahrt am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels in der Bäckergasse eine Personengruppe auf, von der sich eine Dame beim Erblicken des Polizeiautos auffällig entfernen wollte. Die 26-Jährige wurde daraufhin kontrolliert. Sie zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Weiterhin fanden die Beamten in ihrer Jacke eine Kunststoffflasche mit einer verdächtigen Flüssigkeit, bei der ein Drogen-Schnelltest positiv verlief. Außerdem lag in unmittelbarer Nähe der jungen Frau eine noch gefüllte Einwegspritze. Die Dame wurde zur weiteren Sachbehandlung mit zur Dienststelle genommen. Hier zeigte sich dann, dass gegen die 26-Jährige noch ein offener Haftbefehl besteht. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Versuchter Einbruch

in Lagerraum

Zwischen dem 4. Februar, 16 Uhr, und dem 12. Februar, 15 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter die Türe zu einem Lagerraum in der Langen Straße, vermutlich mit einem Betonstein, aufzubrechen. Dieses Vorhaben misslang jedoch, denn offensichtlich war niemand im Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 Euro. Zeugen des Einbruchversuchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Werkzeug aus

Scheune gestohlen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag verschafften sich Unbekannte in Birkach in der Busendorfer Straße Zutritt zu einer Scheune und entwendeten diverse landwirtschaftliche Werkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 09573/22230. pol