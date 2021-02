Einen interessanten Punkt hatte die Sitzung des Bauausschusses auf der Tagesordnung stehen: den Antrag für einen Anbau und Nutzungsänderung eines ehemaligen Pfandlagers zu einer Apotheke.

Dabei handelt es sich um den Umzug der Koboldapotheke auf dem Marktplatz zum Gelände des ehemaligen Lidl-Discounters und jetzigen Getränkemarktes in der Michael-Dechant-Straße. Die Apotheke wird dabei in Richtung der Staatsstraße gerückt. Das Gebäude auf dem Marktplatz neben dem Rathaus wird bei der Rathaussanierung miteinbezogen. Der Auszug der Apotheke soll spätestens zum 1. Juli stattgefunden haben. Gegen den Antrag gab es in der Sitzung keinerlei Einwände.

Ebenfalls ohne Einwände blieben die sonstigen Anträge. So der Antrag auf Anbau einer Lagerhalle an eine landwirtschaftlich genutzte Lager- und Gerätehalle in Kaspauer, der Antrag auf Nutzungsänderung eines ehemaligen Schweinestalls zu einer Wohnung in Großziegenfeld, ebenso die drei Anträge auf den Neubau von Einfamilienwohnhäusern. rdi