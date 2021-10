Mit einer Erfahrung reicher kehrten die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TV Oberwallenstadt zum Saisonauftakt aus Bayreuth zurück. Bei der HaSpo-„Zweiten“ unterlag der Aufsteiger knapp mit 20:21.

Bezirksoberliga

HaSpo Bayreuth II –

TV Oberwallenst. 21:20 (11:9)

Die Handballfrauen vom TV Oberwallenstadt haben sich beim ersten Saisonspiel gut eingefunden. Gegen die in der Liga erfahrenere zweite Mannschaft des HaSpo Bayreuth haben sich die Aufsteigerinnen aus Lichtenfels nur knapp geschlagen geben müssen.

Im TVO-Angriff hat sich das Spiel phasenweise zu sehr in die Mitte oder einseitig verlagert, auch agierte der TVO phasenweise unnötig hektisch. So hatten es die Bayreutherinnen in der Abwehr leicht, den Gast in Schach zu halten. Dank großem Kampfgeist und starker Abwehr, aber nicht zuletzt auch durch die außerordentliche Leistung von TVO-Torhüterin Kathrin Müller verloren die Gäste nur mit einem Tor. afi TV Oberwallenstadt: Fischer, Fleischer, Müller – Borchert (1), Lausch (6/2), Lutter (2), Scheer (4), Vogler (1), Püls (2), Popp (3), Lorenz (1)