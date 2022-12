Bürgermeister Mario Schönwald freut sich. Mit der Zulassung der Shuttle-Busse für Bad Staffelstein könne ein weiterer Schritt im Projekt Milas (Abk. für Modulare intelligente induktive Ladesysteme für autonome Shuttles, Anm. d. Red.) umgesetzt werden. Die Busse für Bad Staffelstein wurden im Dezember 2021 bestellt und werden im März 2023 ausgeliefert. Zurzeit werden sie auf dem Firmengelände einer Kronacher Firma mit zusätzlicher Sensorik ausgerüstet und für den Forschungsansatz für autonomes Laden im öffentlichen Raum vorbereitet.

Einsatz ist klimaneutral

Auch für die angedachten Ladeflächen der Busse konnte nun eine Lösung gefunden werden, welche die Ausführung und technische Umsetzung realisierbar macht und die notwendigen Zulassungen für den öffentlichen Raum zum großen Teil erbringen kann.

Neben dem Forschungsfeld „Induktives Laden“ werden die eingesetzten Shuttles bilanziell klimaneutral eingesetzt. Hierfür zeichnet sich die IBC Solar AG mit der Entwicklung eines Energie-Managements verantwortlich, welches über eine PV-Anlage im Stadtgebiet den notwendigen Strom erzeugen wird.

Erste Testfahrten 2023

Die ersten Testfahrten der Shuttles sind, nach Fertigstellung des Bauabschnitts V in der Bahnhofstraße, Ende März beziehungsweise Anfang April 2023 geplant und werden vom Busparkplatz an der Obermain-Therme bis in die Innenstadt umgesetzt.

Somit profitiert die städtebauliche Entwicklung der Stadt mit einer Anbindung vom Kurbereich in die Innenstadt von diesem durch das Ministerium für Wirtschaft und Technologie (heute: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ) im Rahmen des Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ geförderten Projekt. red