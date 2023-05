Die Kinder der Klasse 2 b der Grundschule am Markt nahmen am Schulprojekt „Klimamacher 2.0“ teil. Sie lernten Wissenswertes über den Klimaschutz .

Der Klimawandel ist ein aktuelles Thema – kaum jemand spricht nicht darüber, wie sich das Klima in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Damit auch Schülerinnen und Schüler für dieses Thema sensibilisiert werden, hat es sich der Verein Energievision Frankenwald zur Aufgabe gemacht, Klima- und Umweltschutz in die Schulen zu bringen und das nötige Hintergrundwissen zu vermitteln. Die Kinder freuten sich über ihr neu erworbenes Wissen und überlegten, was sie selbst gegen den Klimawandel tun können. red