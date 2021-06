Der Kur- und Tourismus-Service lädt am Donnerstag, 10. Juni, um 17.30 Uhr zu einem kleinen Stadtrundgang ein. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Eine Anmeldung ist bis einen Tag vor der Veranstaltung unter Telefon 09573/33120 möglich. Ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden und die allgemeinen Hygienestandards sind einzuhalten. Für Inhaber einer Gästekarte ist die Führung kostenlos. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red