Einladung ergeht zu den Kirchweih-Gottesdiensten am Sonntag, 9. Mai, um 9.45 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sowie am darauffolgenden Sonntag, 16. Mai, um 9 Uhr in der Kapelle St. Elisabeth in Oberwallenstadt. Auch wenn noch keine weltlichen Feste stattfinden können, möchte die Pfarrei Gottesdienste zur Kirchweih anbieten – wenn das Wetter mitspielt, auch vor der jeweiligen Kirche . Bitte die aktuell gültigen Pandemie-Regeln zu den Gottesdienstbesuchen beachten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. red