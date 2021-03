Die evangelische Kirchengemeinde Herreth begeht am Freitag, 2. April, um 9 Uhr in der Jakobuskirche einen Gottesdienste mit Beichte zum Karfreitag . Die Abendmahlsfeier ist ausgesetzt, ebenso entfällt die Osternachtsfeier wegen der Ausgangssperre. Am Sonntag, 4. April, um 9 Uhr, findet ein Familiengottesdienst mit dem Thema "Wenn Freude und Farben wiederkehren" statt, der von der evangelischen Kirchenband begleitet wird. Dieser Gottesdienst kann auch im Lives­tream verfolgt werden - der Link dazu wird auf der Homepage der Kirchengemeinde eingestellt. Am Montag, 5. April, ist um 9 Uhr Gottesdienst zum Ostermontag. red