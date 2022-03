Fragen von Gebäudesanierung , Flächenmanagement oder Mobilität sind Kernthemen der Kirchenverwaltungsarbeit. Gerade hier aber setzt sinnvollerweise auch ein Beitrag von Kirchengemeinden zu mehr Nachhaltigkeit an. Denn gerade Christen sind aus ihrem Glauben heraus dazu aufgerufen, Verantwortung für Gottes Schöpfung zu übernehmen.

Nicht selten aber liegen Anforderungen an wirtschaftliche Rentabilität oder die Herausforderung der grundsätzlichen Finanzierbarkeit quer zu diesem Anspruch. Ausgehend von den politischen und rechtlichen Rahmensetzungen sollen an einem Fortbildungstag durch Impulse und gemeinsamen Austausch mögliche Handlungsoptionen für die Arbeit vor Ort entwickelt und finanzielle Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden. Das Seminar findet am Samstag, 26. März, von 10 bis 16.30 Uhr in den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen statt. Anmeldung unter Tel. 09571/926-0, info@14hl.de oder unter www.14hl.de. red