Am Reformationstag am Montag, 31. Oktober, lädt das Dekanat Michelau zum zentralen Festgottesdienst ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Johanneskirche Michelau.

Inhaltlich steht das 500 Jahre zurückliegende Septembertestament Luthers im Zentrum.

Die Erfindung des Buchdrucks hat dafür gesorgt, dass die erste Übersetzung des gesamten Neuen Testaments auf Deutsch seinen Weg „unters Volk“ fand. Heute bieten Internet und Soziale Medien neue Möglichkeiten, die Frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen. Ein halbes Jahrtausend nach dem Reformator ringt die Kirche in Deutschland dabei mit Chancen und Risiken der Digitalisierung.

Die diesjährigen Gäste im dekanatsweiten Gottesdienst zum Reformationstag in Michelau verbinden beides: Beruflich sind Birgit und Stephan Frohnhoff in verantwortlichen Positionen im IT-Bereich tätig.

Gemeindearbeit in der Freizeit

Das Ehepaar Frohnhoff ist seit über 30 Jahren ökumenisch verbindend verheiratet und bringt seine Freizeit in die lokale kirchliche Gemeindearbeit ein. Dazu gehören die Gestaltung von Gottesdiensten, Mitwirkung in Kirchenvorstand , Chor und diversen Ausschüssen und Arbeitskreisen. Die Liebe zu Natur und Bergsport teilen beide mit der Liebenzeller Freizeiten & Reisen, für die sie seit 15 Jahren als Reiseleiter Menschen jedes Alters in die Welt des Klettersteigens mitnehmen und den Glauben vertiefen.

Über all das wird das Theologenehepaar Frühwald – wie in den Krimigottesdiensten erprobt – mit den beiden anstelle einer Predigt im Gespräch sein. Im Anschluss sind bei „Wasser, Brot und Wein“ alle herzlich zur Begegnung mit dem Ehepaar Frohnhoff und miteinander eingeladen. red