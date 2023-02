Das Team der Kinderkrippe „Haus Regenbogen“ in Michelau konnte für den ersten Schritt auf den Weg zur inklusiven Einrichtung Jacqueline Erk, Erzieherin und Inklusionspädagogin aus Würzburg, als Dozentin für eine Inhouse-Fortbildung gewinnen.

Zielführende Fragestellungen waren an diesem Tag unter anderem „besondere“ Bedürfnisse von Kindern, Unterstützung der Teilhabe am gemeinschaftlichen Alltag, Barrieren und Hindernisse.

Lebendig und informativ

Jacqueline Erk konnte mit ihren praxisnahen Erfahrungen und ihrer persönlichen Ausstrahlung die Thematik Inklusion sehr lebendig und informativ vermitteln.

Ein Dankeschön ging daher an die Trägervertretung Anja Engelbrecht, Dekanin Ott-Frühwald sowie den Kirchenvorstand und die Gemeinde für die Unterstützung auf dem weiteren Weg zur inklusiven Kinderkrippe . Ziel einer inklusiven Pädagogik ist die volle Teilhabe aller Kinder am gemeinschaftlichen Leben. Inklusion ist das Gegenteil von Exklusion und bedeutet übersetzt „Einschließen“: So werden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht mehr separat in besonderen Einrichtungen betreut, sondern gemeinsam mit anderen Kindern in der nächstgelegenen Kita. red