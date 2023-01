Schöpfung , Umwelt und Nachhaltigkeit sind zentrale Themen unserer Gesellschaft. Von der Selbstbestimmung des kreativ schöpferischen Menschen über Fragen des Umgangs mit Tier und Natur bis hin zur Entwicklung neuer Technologien: Die Achtsamkeit gegenüber sich selbst und der Umwelt hat vermehrt an Aufmerksamkeit gewonnen, gerade auch unter Kindern und Jugendlichen. Die neue Ausstellung in den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen „Unsere Schöpfung bewahren laudato si“ – Illustratoren interpretieren Werte“ greift den Themenkomplex Schöpfung und Nachhaltigkeit auf und taucht ein in die Bilderwelt der Kinder- und Jugendliteratur.

Seit Montag, 9. Januar, bis Freitag, 31. März, können sich Interessierte die Ausstellung im Haus I der Bildungshäuser ansehen. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftswerk der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur und „Eselsohr“ und des Sankt Michaelsbundes.

Feierliche Eröffnung

Die offizielle Ausstellungseröffnung findet am Donnerstag, 12. Januar, um 17 Uhr im Diözesanhaus statt. Neben einer Einführung in die Ausstellung durch die Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Claudia Maria Pecher werden die beiden Bloggerinnen der Kinderbuchstabensuppe, Iris Birger und Stefanie Fischer, auf die Bedeutung von Kinder- und Bilderbücher eingehen. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Kinderchor „Happy Smile“ aus Bad Staffelstein. red