Auch diesmal fand das „Schnupperschießen“ der Schützengesellschaft im Rahmen des Jugend-Sommerferienprogramms am Obermain eine erfreuliche Resonanz. Dabei bestand für Kinder von sechs bis elf Jahren die Möglichkeit, sich im Lichtpunktgewehr-Schießen zu üben, während Kinder ab zwölf Jahren, ebenfalls unter sachkundiger Aufsicht, das Luftgewehrschießen ausprobierten. Jugendleiterin Bianca Keidel zeigte sich erfreut darüber, dass sich wieder viele angemeldet hatten und von ihren Muttis und Vatis in das Schießhaus am Kommerzienrat-Riexinger-Weg gebracht worden waren.

Die Schützenjugend leistete den jungen Teilnehmern gerne Hilfestellung. Wegen Corona wurden – neben dem Mund- und Nasenschutz – regelmäßig die Schießstände und die Gewehre desinfiziert .

Bei der Siegerehrung wurden Urkunden überreicht. Jeder kleine Schütze durfte auch einen Sachpreis mitnehmen. Die Schützengesellschaft informierte darüber, dass jeweils am Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr das Jugendtraining des Vereins stattfindet. Wer Interesse hat, darf wiederkommen. dr