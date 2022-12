Für die Schulvorbereitende Einrichtung ( SVE ) in Altenkunstadt war bereits Bescherung. Ermöglicht hat dies das Küchencenter „StarKüchen“ in Lichtenfels, das Kinder und Lehrkräfte mit einer Spende von 1000 Euro überraschte.

Mitarbeiterin Ines Büttner hatte aber nicht nur einen Scheck, sondern auch einen großen Karton mit kuscheligen Plüschtieren mitgebracht. Dazu gab es für jedes Kind einen großen Schokonikolaus. „Die zum Heilpädagogischen Zentrum der Caritas in Lichtenfels gehörende SVE , die seit einigen Jahren in der Altenkunstadter Mittelschule untergebracht ist, widmet sich Kindern mit Entwicklungsverzögerung und Sprachauffälligkeiten“, stellte die heilpädagogische Förderlehrerin Sybille Marr die Einrichtung vor. Für Kinder aus dem gesamten Umland würden hier die Grundlagen für den Eintritt ins Schulleben geschaffen. „Es ist schön, dass das Küchencenter uns immer wieder in großzügiger Weise bedenkt. Mit seinen finanziellen Zuwendungen lässt sich viel Gutes tun“, sagte Ute Donhauser, die sich für die Spende bedankte.

Geld für kulturelle Aktivitäten

Wie die Leiterin der Sankt-Katharina-Schule in Lichtenfels, zu der die SVE gehört, erklärte, werde man diesmal das Geld in eine Theaterfahrt investieren: „Diese kulturellen Aktivitäten sind für unsere Kinder stets ein Highlight im Schuljahr.“ Die Mädchen und Jungs hatten für die vorweihnachtliche Bescherung ein kleines Programm einstudiert, mit dem sie sich nicht nur bedanken, sondern auch einen Einblick in ihre Arbeit vermitteln wollten. Begleitet von Sybille Marr auf der Gitarre sangen sie das fröhliche Lied „Weihnachten ist endlich da“. Rhythmusinstrumente kamen beim Sprechspiel „Die Sternenkinder“ zum Einsatz. bkl