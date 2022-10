Sie gilt als eine der schönsten Dorfkirchen Frankens und ist ein barockes Juwel : die Pfarrkirche von Litzendorf . In der Gemeinde Litzendorf , ca. acht Kilometer östlich von Bamberg gelegen (A 73 Ausfahrt Bamberg Ost), schwebt sie wie schwerelos erhöht über den Häusern. Kein Geringerer als der bekannte Barockbaumeister Johann Dientzenhofer schuf sie in den Jahren zwischen 1715 und 1718.

Spiritualität und Musik

Im sakralen Raum verbinden sich hier Spiritualität, Meditation und Musik. In der Barockzeit und Epoche des Rokokos beleuchtet, während der Konzerte nur das warme Licht der Kerzen den Kirchenraum.

Von 14. bis 16. Oktober finden nun wieder die traditionellen Kerzenlichtkonzerte in der Litzendorfer Dientzenhofer-Kirche statt. Am Freitag, 14. Oktober, erklingt ab 19.30 Uhr Mozart . Es spielen das Bamberger Streichquartett und Günter Forstmaier an der Klarinette. Am Samstag, 15. Oktober, steht ab 19.30 Uhr Bach mit Karlheinz Busch am Violoncello im Fokus.

Am Sonntag, 16. Oktober, steht ab 17 Uhr Vivaldi auf dem Programm. An der Solovioline wird Milos Petrovic zusammen mit dem Bamberger Streichquartett und Natalia Solotych am Cembalo zu hören sein. Alle weiteren Infos sind auch unter litzendorferkonzerte.de zu finden.

Eintrittskarten sind beim BVD Kartenservice unter Tel. 0951-980 82-20, unter bvd-ticket.de oder unter Tel. 0170/5846520 sowie an der Abendkasse erhältlich.